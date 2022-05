Scherma, Campionati universitari: il Cusino Giovanni Sinatra è campione italiano Under 14 di Spada

Campione italiano di spada under 14: Giovanni Sinatra ha vinto il titolo al Gran Premio Giovanissimi di Riccione. È il primo podio conquistato dalla Sicilia nella manifestazione nazionale e arriva dal CUS Catania. Sinatra, allenato dal tecnico Matteo Scamarda, ha conquistato il primo posto nella Cat. Allievi spada, su 206 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Lo schermidore cusino nel girone ha chiuso secondo, ma la vera differenza l’ha fatta nelle dirette: una serie di successi convincenti che danno il senso della qualità e dei valori del ragazzo, fino alla finale vinta con il punteggio di 15-7 con Riccardo Magni del Circolo Schermistico Forlivese. Nei turni precedenti aveva sconfitto 15-7 Samuele Contessi (Circolo ravvenate della Spada), 15-9 Luca Pradisitto (Società scherma Pordenone), 15-6 Nicola Oppizzi (Club Scherma Koala), 15-6 Gabriele Longobardi (Accademia Scherma Lia), 15-6 Mattia Iori (Club Scherma Koala), e in semifinale si è imposto 15-8 su Enea Bruzzone (Scuola di Scherma Leon Pancaldo).

Una splendida giornata per Giovanni che è stato anche premiato con il trofeo per la vittoria nel Gran Prix Kinder Joy of Moving edizione 2022 e, insieme allo scudetto di campione italiano, ha conquistato anche il diritto a partecipare a due giorni di allenamento con la nazionale assoluti di scherma. A fine gara è stato premiato anche Matteo Scamarda, il bravissimo maestro di Sinatra, in una sezione scherma, guidata da Davide Schaier che ha centrato numerosissimi traguardi quest’anno e conta su una serie di validissimi istruttori.