Vittoria, il primo week end di "Scenica Festival" fa il pieno di gradimento e di pubblico

Il primo fine settimana di “Scenica Festival” a Vittoria si è concluso con un grandissimo coinvolgimento da parte del pubblico che ha seguito e applaudito tutti gli artisti e le compagnie protagoniste della manfiestazione. Il viaggio alla scoperta delle arti performative, tra circo, teatro, danza e musica continuuerà a ritmo serrato anche con incontri infrasettimanali prima di dare il via al week-end conclusivo. L’associazione Santa Briganti, da sempre organizzatrice del festival con la direzione artistica di Andrea Burrafato, ha voluto dare vita, per questa quattordicesima edizione, anche ad appuntamenti durante i giorni che dividono i due fine settimana in cartellone. Si torna in scena già questo martedì 17 e giovedì 19 maggio con due rappresentazioni teatrali entrambe nate dai seguitissimi laboratori condotti a Vittoria da Orazio Condorelli, che firma anche la regia. Il primo appuntamento, in programma martedì alle 20 e successivamente alle 21 presso la Sala delle Capriate, sarà con lo spettacolo “Zeta”. Una performance teatrale realizzata interamente da ragazzi nati tra il 1995 e il 2012, appartenenti a quella generazione denominata zeta che dà pure il nome allo spettacolo in cui si racconteranno le innumerevoli prove che tocca superare per affrontare l’età più delicata della vita. L’appuntamento con il teatro tornerà successivamente anche giovedì 19 maggio alle ore 21 presso il cortile della Centrale Elettrica con lo show “Ubu” che narra le vicende di un balordo disposto a tutto pur di conquistare il trono della Polonia.