Uomo trovato morto a casa a Marsala, indaga la polizia

Macabra scoperta a Marsala, nel Trapanese. Un uomo di 46 anni, G.P., è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. Secondo le prime informazioni, la famiglia dell'uomo sembra non avesse sue notizie da giorni e per tale ragione avrebbe deciso di rivolgersi alla polizia.

Il 46enne sarebbe deceduto da circa una settimana per cause naturali. Sono in corso accertamenti. L'uomo viveva da solo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Marsala.