Marsala, continuano le riprese del film "Io Capitano" con la regia di Matteo Garrone

Dopo “Makari” e “Indiana Jones”, Marsala è ancora protagonista nel film “Io Capitano”, di Matteo Garrone. Il regista, fino al prossimo 25 Maggio, dirigerà il cast impegnato per le riprese nell'area portuale. “Io Capitano” racconta di due ragazzi che dal Senegal decide di raggiungere l’Europa a bordo di un peschereccio. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell’essere umano, dove i sogni e le speranze dei protagonisti si trasformano in una lotta per la sopravvivenza, calpestando il loro diritto a viaggiare come fanno tutti i coetanei occidentali. La pellicola è ancora un'occasione di promozione del territorio, soddisfatta grazie al Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso anno tra il Comune e la Filming to West Sicily. Le uniche riprese italiane si stanno svolgendo a Marsala”.