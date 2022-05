Vittoria, a Villa Maggio in programma "La via del Cerasuolo": degustazioni, musica e moda

Reduce dal successo dello scorso anno con “Ibla il calice”, lo stilista e imprenditore siciliano di fama internazionale Diego Cortez torna a proporre una serata – evento all’insegna della moda, del vino, dell’arte e dello spettacolo. “La Via del Cerasuolo” il titolo scelto per l’iniziativa che, il 22 maggio, prenderà vita nel magnifico scenario di Villa Maggio, in contrada Tresa, a pochi chilometri da Vittoria, e che proporrà ai suoi ospiti un raffinato mix di musica e buon cibo.

Diego Cortez, dal tramonto in poi, presenterà la sua collezione di abiti e la sua ultima etichetta. L’aperitivo enogastronomico a base di eccellenze food & wine sarà preparato esclusivamente con prodotti locali e curati da esperti del settore. Ecco il programma dell’evento, curato da Gianpippo Salomone e con inizio dalle ore 19:

- Degustazioni di vini docg di Diego Cortez accompagnati da assaggi dei prodotti tipici

- Spettacolo a cura della danzatrice Roberta Show Dance

- Sfilata di moda della collezione Diego Cortez

- Selezione musicale a cura di Saro Sallemi DJ

A curare le scenografie dell’evento sarà Ge.Ni. Maison. Ad impreziosire l’evento ci sarà Veronica Ciancio, affermata make up artist formatasi a Roma, dove ha frequentato un Master alla "REA Academy".