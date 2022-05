Asilo nido di Rosolini, botta e risposta Gennuso - Cappello

Un finanziamento dello Stato a beneficio dell'asilo nido di Rosolini diventa campo di scontro tra Riccardo Gennuso, candidato alle prossime regionali e l'assessora alla Pubblica Istruzione, Concetta Cappello. Un botta e risposta che i cittadini rischiano di non comprendere. In serata alla notizia del finanziamento di 81 mila euro che arriva dal Ministero dell'Istruzione, con i fondi che transitano dalla Regione siciliana, news diffusa da Gennuso, arriva la smentita dell'esponente della giunta Spadola.

"In qualità di assessore alla pubblica istruzione e ai servizi sociali . dice Cappello - mi vedo costretta a smentire quanto asserito nel comunicato di oggi da Riccardo Gennuso. Pur ringraziando Gennuso per l’interessamento, non possiamo illudere la cittadinanza sull’arrivo di fondi per l’asilo nido. Le cifre alle quali si fa riferimento sono un contributo finanziario della Regione Sicilia ai sensi del D.L.VO N.65 del 13/04/2017 di euro 35.670,37 per l’abbattimento del contributo per la mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia pubblica statale. Tale cifra è già stata impegnata con una determina del 6°settore in data 14/12/2021. Appare chiaro che non si tratta di fondi per la fascia di età 0-3 ma per l’abbattimento dei ticket mensa nella fascia 3-6. L’altra cifra - prosegue Cappello - di 45.239,60 euro risulta assegnata al comune di Rosolini per la fascia di età 0-6 anni ma ad oggi non è pervenuto nessun decreto di accreditamento. L’unica certezza è che i complessivi 81 mila euro non sono stati assegnati per l’asilo nido perché purtroppo a Rosolini non è stato assegnato nessun contributo per poter espletare tale servizio.

Mi rammarico che nessun deputato locale né regionale né nazionale si sia mai effettivamente interessato del perché a Rosolini non siano stati assegnati fondi per poter espletare un servizio tanto importante.

Colgo l’occasione per ricordare che la riapertura dell’asilo nido comunale è una priorità per questa amministrazione, motivo per cui, nonostante la situazione di dissesto, il nostro comune è stato tra i pochi virtuosi nel distretto socio-sanitario nell’anticipazione del pagamento della gestione del servizio finanziato con il P.a.c Infanzia secondo riparto e siamo in attesa del rimborso da parte del Ministero per poter investire tali fondi per la nuova gestione del servizio."