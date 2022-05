Comiso, più di cento candidati alle selezioni per assistenti di volo Laude Europe

Più del 70% dei giovani siciliani che si sono presentati alle due giornate di recruiting per assistenti di volo che sono state svolte all’Aeroporto di Comiso il 13 e il 14 maggio scorsi da Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair, sono idonei alla selezione.

Ai candidati, che sono stati chiamati ad affrontare una breve prova di lingua inglese come pre selezione per l’accesso ai colloqui individuali, sono già state spiegate nel dettaglio le opportunità relative all’accesso al lavoro in Lauda Europe: per loro comincerà ora un corso di formazione di sei settimane, per il quale è previsto un rimborso spese, che darà poi accesso alla collocazione nelle basi del gruppo in Austria, Spagna, Croazia e Regno Unito.

«La grande risposta al nostro invito e la straordinaria qualità dei candidati che si sono presentati alla selezione, dimostra ancora una volta che le vere risorse di un territorio sono le persone che lo abitano», commenta Maria Cristina Civiletti, Head of Inflight Lauda Europe Ltd: «Siamo davvero felici di offrire questa opportunità ai giovani del territorio siciliano, che si sono rivelati tutti molto seri e preparati. Ci tengo a ringraziare il presidente e l’amministratore delegato di Soaco Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo, per l’ospitalità e la collaborazione».

«Questa grande opportunità che viene offerta ai moltissimi giovani siciliani e in particolare ragusani - commenta l’AD Dibennardo - dimostra ancora una volta come la crescita e lo sviluppo del nostro scalo rappresentino anche la crescita e lo sviluppo economico del territorio, anche sotto il profilo occupazionale».

NELLA FOTO, Dibennardo e Maria Cristina Civiletti