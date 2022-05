Comiso, distrutte da un incendio centinaia di cassette per l'ortofrutta

Centinaia di cassette per l'ortofrutta, in legno e plastica, sono state distrutte da un incendio sviluppatosi nel pomeriggio a Comiso in contrada Donnadolce, nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo. Non sono ancora chiare le cause del rogo per cui non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un incendio doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa; è stata inviata anche una squadra di pompieri dell'aeroporto di Comiso. Nessun danno alle persone.