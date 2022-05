La terra trema in Molise: 15 scosse nella notte

Sciame sismico in Molise. Oltre alla scossa più forte registrata questa notte all'1.49 di magnitudo 3.7 e con epicentro a un chilometro da Pietracatella (Campobasso) a una profondità di 22 chilometri, si sono verificate tra la nottata e stamattina almeno altre 15 scosse minori, la maggior parte sotto magnitudo 2.

La replica più rilevante si è verificata poco prima delle 5 con magnitudo 2,7 e con epicentro a Sant'Elia a Pianisi ma a una profondità di 25 chilometri. Le due scosse più forti sono state avvertite dalla popolazione in quasi tutta la provincia di Campobasso, tante le persone che sono scese in strada. Al momento non si segnalano danni.