Modica, auto finisce sullo spartitraffico: lievi ferite per coppia di coniugi

Due feriti lievi nell'incidente verificatosi questa mattina all'incrocio tra la Via Nazionale e la Via Caitina, a Modica. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500, condotta da un automobilista con disabilità, titolare di patente speciale, è finita contro l'albero dell'isola spartitraffico che si trova all’intersezione. L’uomo alla guida della vettura è rimasto ferito, così come la moglie che era a bordo. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica: ne avranno per pochi giorni. Sul posto la Polizia locale di Modica.