Bartolo Ferro lascia il mondo della pallavolo e ogni incarico nella PVT Modica: una storia d'amore durata 23 anni

Un post sul profilo Facebook. Affidando al freddo linguaggio del Web una notizia che, altrimenti, avrebbe rischiato di suscitare troppe emozioni e alimentare inutili congetture. E sul Web Bartolo Ferro, storico dirigente della Pro Volley Team Modica, ha annunciato le sue dimissioni da ogni incarico nella società di pallavolo. Una decisione sicuramente sofferta ma non suscettibile di cambiamenti, come si evince chiaramente dal tono di quelle righe dove si leggono nostalgia, orgoglio, dedizione. Ma, soprattutto, amore incondizionato per uno sport, una società, una squadra.

“Chiudo la mia lunga parentesi di vita dedicata alla pallavolo, iniziata ad agosto del 1999 e conclusa qualche giorno fa – afferma Ferro - dimettendomi da tutte le cariche, presidente e dirigente. Questo sport mi ha dato tanto, e resterò sempre grato a tutte le persone incontrate in questo lungo cammino, tra giocatrici, allenatori, dirigenti, arbitri. La passione per questo sport resta una delle certezze della mia vita, ed è con questa sicurezza che oggi prendo questa decisione”.

Bartolo Ferro ha attraversato quasi un quarto di secolo di storia della pallavolo modicana, dalla serie C fino alla serie A. Una storia fatta di gioie, rimpianti, preoccupazioni, sacrifici, entusiasmo, momenti di delusione. Proprio come succede in ogni storia d’amore.

Bartolo Ferro saluta sul Web, ma il suo addio all’impegno diretto nel mondo della pallavolo parte certamente dal profondo dell’anima, lì dove nessuno può indagare o intervenire per cambiare le cose.

Con le dimissioni di Bartolo Ferro si conclude, comunque, un ciclo nella storia della Pvt Modica e, anche, nel mondo volleystico siciliano. Adesso il progetto Pvt deve continuare e ripartire dalle certezze e dall’esperienza del direttore generale, Enzo Garofalo.

Una cosa, comunque, appare certa: la pallavolo modicana, quella regionale e quella nazionale devono molto a Bartolo Ferro e alla sua passione che ha fatto scuola.