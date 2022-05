Pozzallo, bimbo rischia di morire soffocato: insegnate lo salva

Una maestra eroe dell'Istituto comprensivo 'Amore' di Pozzallo, ha salvato un alunno che stava per morire per soffocamento. Protagonista di una tragedia evitata è stata Stefania Finestrella. La donna è stata aiutata nel praticare la manovra di disotruzione dal collaboratore scolastico, Matteo Figura, da anni impegnato nel volontariato, facendo parte della Misericordia di Rosolini, esperto in materia di primo soccorso. L'incidente a scuola si è verificato all'orario della mensa. L'alunno in questione avrebbe ingoiato un boccone troppo grosso, senza che il bambino riuscisse a mandarlo giù. L'insegnante si è accorta subito della scena con l'alunno che non riusciva quasi a respirare, così gli ha praticato la manovra di Heimlich. Si tratta di una procedura d'emergenza che serve a liberare le vie aeree. Scattato l'allarme all'Istituto Amore, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. I soccorritori hanno tenuto sotto osservazione il bambino, evitando tuttavia di trasferirlo all'ospedale di Modica.

La Dirigente scolastica Veronica Veneziano ha rivolto un sentito ringraziamento alla docente e al collaboratore scolastico per la prontezza dimostrata, sottolineando di quanto siano importanti, soprattutto in ambito scolastico, i corsi di primo soccorso puntualmente tenuti presso la struttura scolastica