Erice, atto vandalico al comitato elettorale del candidato sindaco Oddo

"Gli atti intimidatori subiti non possono fermarmi. La mia campagna elettorale continua. Condanno un gesto che vuole colpire la mia coalizione dal punto di vista psicologico: non arretro di un millimetro e nel segno della legalità insisto con le nostre idee. Continuo a sognare una Erice migliore e continuerò a lavorare per realizzare il nostro progetto".

Con queste parole Maurizio Oddo, candidato sindaco di Erice commenta il gravissimo atto intimidatorio subito: nella notte sono state vandalizzate le bandiere del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle di via Francesco San Francesco di Paola. L'altra bandiera presente, quella della Regione Siciliana, invece, non è stata toccata. Il candidato, insieme al rappresentate del Movimento 5 Stelle Alessandro Barracco, ha presentato denuncia verso ignoti alla Questura di Trapani.

"Sono atti che potenziano il mio l'impegno più di prima. Questo è il clima che ho sempre combattuto, in tutte le sedi, senza rinunciare a portare avanti le battaglie a favore dei cittadini. Lavorare per il territorio e i cittadini è la base anche nell'esperienza assessoriale di Castelvetrano dove, nella qualità di assessore alla rigenerazione urbana, sono riuscito a fare finanziare un bene confiscato da lungo tempo alla mafia. Non mi farò piegare, continuo a testa alta" ha concluso Maurizio Oddo.