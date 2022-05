Pozzallo, l'Agenzia delle Dogane incontra gli studenti dell'Archimede di Modica

Si è svolto, nei giorni scorsi, il percorso formativo erogato da ADM agli studenti della quinta classe dell’istituto d’istruzione superiore “Archimede” di Modica, organizzato nell’ambito della Convenzione siglata con l’Ufficio delle Dogane di Siracusa.

L’evento, incentrato sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ha visto la partecipazione di 19 studenti per ciascuno dei quali è stato predisposto un percorso tematico personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

I funzionari ADM territoriali, che hanno affiancato gli alunni durante le varie fasi dell’incontro, hanno illustrato la carta doganale del viaggiatore, con specifici approfondimenti delle competenze istituzionali in materia di contraffazione.

Gli studenti, fortemente incuriositi anche dalla presentazione dei servizi online disponibili sul sito internet dell’Agenzia, hanno partecipato attivamente a tutte le fasi del progetto, dimostrando interesse ed entusiasmo, sostenuti dagli insegnanti che hanno espresso ampia soddisfazione per il proficuo contributo educativo acquisito dagli allievi con la collaborazione dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa.