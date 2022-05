Alla Geo Barents assegnato il porto di Augusta: sbarcheranno 471 migranti

"Dopo 7 non necessari giorni d'attesa finalmente i nostri 471 sopravvissuti sbarcheranno al porto di Augusta in Italia". Ad annunciarlo via Twitter è Medici Senza Frontiere in riferimento alle persone a bordo da una settimana sulla Geo Barents. MSF pubblica anche un video dei migranti - tra loro ci sono 195 minori, di cui la maggior parte non accompagnati, e 2 bambini al di sotto di un anno di età - che esultano quando apprendono di aver ottenuto un porto sicuro.