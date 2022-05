Alla "Paolo Caldarella" di Siracusa l'Ortigia supera 6-5 la Iren Genova Quinto grazie al terzo gol personale di Ferrero (nella foto Cinardo) a 17 secondi dalla fine e si aggiudica gara 3 della semifinale per il quinto posto. Da sabato 21 maggio sarà derby con la Telimar Palermo per il terzo posto. La Iren Genova Quinto se la vedrà con la Rari Nantes Salerno nella finale per il settimo posto.