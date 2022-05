Aggressione a due arbitri, 5 Daspo del questore di Catania

Il Questore di Catania, al termine di un'istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso cinque Daspo, di durata compresi tra uno e quattro anni, per aggressione agli arbitri di due partite di calcio dilettante. Si tratta dell'incontro Atletico Picanello - Real Trinacria, valevole per il campionato provinciale Figc Lega Nazionale Dilettanti "Giovanissimi Under 15", disputato nel pomeriggio del 7 marzo scorso, nel campo sportivo "Velletri" di Catania; e dell'incontro San Giorgio Catania - Ragazzini Red, valevole per il Campionato Figc "Terza Categoria", disputato l'8 maggio scorso, nel campo sportivo "La Valle" di San Giovanni Galermo.