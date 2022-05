Circonvallazione di Palazzolo, Vinciullo: lavori finanziati nel 2016 e mai iniziati

"I lavori per il completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la S.S. 124 e la S.P. Palazzolo Acreide – Noto non sono ancora iniziati nonostante siano stati finanziati il 10 settembre 2016, quasi 7 anni fa". Lo dichiara l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Il progetto, inserito fra quelli che necessitavano di interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, è stato giudicato efficace il 22 ottobre 2021, la prenotazione di impegno di 922.644,38 euro è valida ed esecutiva, il contratto è stato stipulato in data 23 novembre 2021, lo stesso è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 10 dicembre 2021.

Il contratto, ha proseguito Vinciullo, è stato approvato dal Dipartimento delle Protezione Civile in data 22 dicembre 2021, eppure i lavori non sono ancora iniziati.

Sollecito il Dipartimento regionale della Protezione Civile ad attivarsi al fine di fare iniziare i lavori. Abbiamo atteso quasi sette anni, ha concluso Vinciullo, ma ora la pazienza è finita, occorre dare risposte ai cittadini che guardano, giudicano e non sono più disposti a tollerare questi ritardi biblici".