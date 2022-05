Palermo, Miccichè e Minafò candidati della DC Nuova al Consiglio comunale

Simona Miccichè e Vincenzo Minafò sono candidati al Consiglio Comunale di Palermo nella lista della DC Nuova, Alfredo Siino e Giorgio Cipolla rispettivamente alla presidenza e al Consiglio dell’ottava Circoscrizione. La presentazione, alla quale ha preso parte anche il commissario regionale del partito, Totò Cuffaro, e il candidato a sindaco, Roberto Lagalla, è avvenuta mercoledì pomeriggio. "Abbiamo deciso di impegnarci in prima persona perché ci riconosciamo negli ideali della DC Nuova”, dicono i candidati. “Occorre ristabilire un legame tra cittadini e Istituzioni e questo – sottolinea Simona Miccichè - si può fare soltanto se, accanto alle competenze professionali, poniamo i valori della legalità, della giustizia e della parità. La Dc, inoltre, è l’unico partito che sta scommettendo sui giovani e finalmente ci sentiamo attori protagonisti di un possibile

cambiamento”. "Occorre ascoltare le esigenze del territorio per trovare le soluzioni ed è in questa maniera – dichiara Giorgio Cipolla - che ho definito i punti del programma che sono incentrati sulla sostenibilità, decoro e

verde urbano; inclusività; sicurezza; senza dimenticare l’aspetto legato allo sport e alla cultura”.