Anffas Ragusa alla scoperta del territorio: visita alla chiesetta di Santa Rosalia

Tra le iniziative promosse dall’Anffas onlus Ragusa, anche quelle che si prefiggono di andare alla scoperta del territorio. Attività che, cessata l’emergenza sanitaria, è ripresa con maggiore vigore e che favorisce la possibilità di una compenetrazione più consistente con il territorio da parte degli assistiti. E’ il caso dell’ultima visita effettuata nella chiesetta di Santa Rosalia che sorge alle propaggini del territorio comunale di Ragusa, accanto alla diga omonima. Un’area molto suggestiva e lussureggiante dal punto di vista naturale che ha consentito agli autorappresentanti di trascorrere dei momenti in piena armonia con il paesaggio che li circonda. “E’ stata – afferma la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – un’altra bella esperienza che ha permesso ai nostri ragazzi di conoscere una porzione del territorio magari poco nota e che, in questo modo, è stato possibile esplorare così come ci eravamo prefissati. D’altro canto, tutta la zona che sorge in prossimità della diga di Santa Rosalia è meritevole di attenzione e quindi ci siamo mossi e ci stiamo muovendo con la consapevolezza di dovere dare delle risposte lungo questa direzione. E devo dire che i riscontri finora ottenuti sono stati positivi. Tutto ciò ci lascia ben sperare per il prossimo futuro in vista di altre iniziative similari”.