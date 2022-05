Atti persecutori nei confronti delle ex: quattro 'ammoniti' a Siracusa

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato un giovane di 29 anni per il reato di maltrattamento in famiglia e percosse.

Nella stessa giornata, gli Agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa hanno notificato 4 provvedimenti di Ammonimento nei confronti di altrettanti uomini violenti responsabili di atti persecutori nei confronti delle ex compagne.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare alle donne vittima di violenza di rivolgersi alle Forze dell’Ordine per ricevere aiuto.