'Minimaremonti', a Siracusa due cortei di auto storiche nel week end

Due carovane di auto storiche toccheranno Siracusa il prossimo fine settimana e sosteranno per un tempo limitato in largo Aretusa per essere ammirate.

Il primo corteo sarà quello che partecipa alla sesta edizione del “MiniMaremonti”, organizzato dal “Club SiciliainMini”, che sfilerà per Siracusa lungo la giornata di sabato prossimo. Il giorno dopo, domenica 22, sarà la volta di 30 auto d’epoca che hanno aderito al “XXVI Trofeo Città di Siracusa” organizzato dall’Associazione siracusana autoveicoli storici. In questo caso le auto potranno essere ammirate tra le 9,30 e le 12,30.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni con transito e sosta in largo Aretusa, il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha emesso due apposite ordinanze.