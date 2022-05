Canicattini, donazione alla Scuola di Musica da parte degli emigrati del Connecticut

Si rafforza sempre più il legame tra Canicattini Bagni e i tanti suoi figli emigrati in America, ad Hartford e nel suo circondario, nel Connecticut.

Nei giorni scorsi il Presidente della “Società Canicattinese” d’oltre oceano, Paul Pirrotta, accompagnato dai fratelli Gaetano e Salvatore Indomenico, in occasione del suo viaggio in Sicilia, ha incontrato il Sindaco Marilena Miceli, l’Assessore alle Attività Musicali e al Turismo, Sebastiano Gazzara, e il Presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta, che da Sindaco, negli anni, ha mantenuto e rivitalizzato queste radici identitarie con una serie di iniziative, e i rappresentanti della Scuola di Musica cittadina, i Maestri Paolo Zocco e Diego Cassarino.

Pirrotta, a nome degli emigrati canicattinesi ha voluto onorare un impegno assunto lo scorso anno all’unanimità dall’assemblea dei soci della “Società Canicattinese” in occasione dell’apertura della nuova sede a Newington, nella Contea di Hartford, di donare ad una realtà associativa o gruppo di Canicattini Bagni distintosi per l’impegno culturale e sociale in città, un assegno di 1000 euro per sostenerne le iniziative.

Quest’anno, dopo il Museo TEMPO nel 2021, la scelta della donazione è ricaduta sulla Scuola di Musica diretta dal Maestro Sebastiano Liistro, fucina e struttura formativa di generazioni di giovani musicanti che entrano poi nello storico Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni che, come si ricorderà, nel 2020 ha compiuto 150 anni di vita, essendo nato il 24 aprile 1870.

Un obiettivo di vita importante, rallentato solo dai lunghi lockdown dovuti all’emergenza Covid, che non ha impedito nel settembre scorso alla Banda Musicale di Canicattini Bagni di festeggiare la ripartenza suonando per Papa Francesco in occasione dell’udienza a Roma alla quale hanno partecipato.

Inoltre, ai 1000 euro della “Società Canicattinese” si sono aggiunti altri 500 euro donati dall’Associazione Pulisena, costituita da emigrati canicattinesi in America, per una donazione complessiva di 1500 euro che il Presidente Paul Pirrotta ha consegnato nelle mani del Sindaco e da questi ai Maestri Zocco e Cassarino.

«Una scelta quella della Scuola di Musica, che abbiamo comunicato e concordato con l’Amministrazione comunale e con l’Assessore alle Attività Musicali Gazzara – ha detto il Presidente Paul Pirrotta –, che testimonia il legame e l’affetto che tutti i canicattinesi in America nutrono per la Banda Musicale cittadina, e in generale per la Musica bandistica, cuore pulsante della nostra Canicattini Bagni. Il nostro contributo, quella della Società canicattinese e dell’Associazione Pulisena, vuole pertanto essere un incentivo ed uno stimolo alla promozione dello studio della Musica tra i ragazzi della nostra cittadina per continuare questa straordinaria e unica tradizione bandistica che conta già 150 anni e ha visto protagonisti anche tanti canicattinesi che negli anni sono emigrati in America, alcuni dei quali hanno lasciato tracce importanti nel panorama musicale».