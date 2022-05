L'incidente di martedì a Floridia, amputata una gamba al motociclista ferito

Ha perduto una gamba, B.C., l'uomo di 33 anni di Siracusa, rimasto vittima martedì poco prima di mezzogiorno, di un incidente stradale avvenuto alle porte di Floridia. Il motociclista si era scontrato nella zona di Giustiani, al termine della discesa lungo la strada Statale 124, con una Citroen con all'interno una coppia di turisti statunitensi.

B.C., per le ferite riportate, era stato trasportato a bordo dell'elicottero del 118 al Trauma Center del 'Cannizzaro' di Catania. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, sono stati costretti ad intervenire su una gamba del centauro, malconcia per essere finito contro il guard rail. La polizia municipale di Siracusa intervenuta sul posto per i rilievi, hanno ricostruito la dinamica dell'impatto. Potrebbe essere stato un sorpasso azzardato del motociclista ad avere provocato lo scontro. La Municipale di Siracusa ha riferito tutto alla Procura di Siracusa, che, lo stesso giorno dell'incidente, aveva aperto un fascicolo. Le condizioni del ferito, restano stabili, anche se non dovrebbe correre rischi per la vita, seppur politraumatizzato.

