Turismo, a Marsala un info point all'imbarcadero per Mozia

Il Comune di Marsala ha ricevuto in consegna l'immobile pubblico nella Laguna dello Stagnone, che si trova all'ingresso dello storico imbarcadero per Mozia.

"L'antico imbarcadero per Mozia potrà prestissimo contare su un locale per l'accoglienza turistica, con personale bilingue e servizi per i visitatori. Ringrazio il Presidente della Regione per avere promosso questa iniziativa e l'Assessorato Territorio ambiente, per avere dato un positivo e celere riscontro alla nostra richiesta", commenta il sindaco Massimo Grillo che, assieme all'assessore Giacomo Tumbarello e al responsabile del Patrimonio Gaspare Signorelli, ha ricevuto in consegna il locale. In rappresentanza dell'Amministrazione regionale, era presente l'architetto Vito Vaiarello che ha proceduto alla formale consegna delle chiavi dell'immobile. Questo, assieme all'area limitrofa, in tempi recenti era stato oggetto di interventi di riqualifica - compreso il rifacimento dei servizi igienici - diretti dal Genio Civile di Trapani su espresso mandato dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture, che ha finanziato i lavori. Tutto questo per rendere fruibile l'attività di info point a visitatori e turisti.