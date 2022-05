Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania domenica in vasca per lo scudetto

Colpaccio casalingo del Plebiscito Padova che tiene aperta la serie scudetto per quanto riguarda la finalissima del campionato di A1 femminile di pallanuoto. Le ragazze di Posterivo si impongono per 12-10 su L’Ekipe Orizzonte Catania in gara-3 e riaprono i giochi, portandosi sul 2-1 in svantaggio.

Domenica sarà in programma gara-4 in terra siciliana: la banda guidata da Miceli potrà chiudere la contesa, altrimenti la bella mercoledì prossimo.

Match davvero equilibrato, così come tutta la serie: sicule che sono in vantaggio a metà gara, ma l’orgoglio delle padrone di casa vien fuori e, guidate da Borisova e Queirolo, riescono a ribaltare la situazione con un quarto conclusivo super. Non bastano le tre reti ciascuno di Marletta ed Emmolo alle catanesi.