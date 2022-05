Pozzallo, schianto sulla strada per S. Maria del Focallo: morta una donna

Una donna albanese di 43 anni, residente a Pozzallo, è morta nel pomeriggio in un incidente stradale verificatosi sulla strada che da Pozzallo conduce a Santa Maria del Focallo. La donna era a bordo di una Fiat Multipla condotta dal marito. L'auto, per cause da accertare, si è schiantata contro il muro di cinta di una villetta. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Il marito ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. E' stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Modica "Nino Baglieri". Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Ispica che hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.