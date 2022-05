Covid, nel Ragusano contagi in calo: nessun nuovo decesso

Calano i contagi Covid nel Ragusano e non ci sono nuovi decessi nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti è sempre di 549. In totale i positivi sono 2.468: 2.438 in isolamento domiciliare e 30 ricoverati in ospedale. Ecco il dettaglio dei positivi neri comuni iblei: 22 Acate, 92 Chiaramonte Gulfi, 189 Comiso, 44 Giarratana, 144 Ispica, 472 Modica, 37 Monterosso Almo, 194 Pozzallo, 716 Ragusa, 65 Santa Croce Camerina, 122 Scicli, 341 Vittoria.