Blinken alla Russia: riaprite il Mar Nero, Mosca chiede di revocare le sanzioni

"La guerra in Ucraina è giunta al suo 85esimo giorno, la speranza dell'esercito russo di conquistare vaste aree in tempi brevi si e' scontrata con la convinta resistenza del popolo ucraino. La federazione russa si è ritirata da ampie zone del paese. L'avanzata russa procede molto più lentamente del previsto". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Senato durante l'informativa sugli sviluppi del conflitto in Ucraina.

Svezia e Finlandia restano, per ora, sulla porta della Nato. La Turchia ha posto il veto per la questione dell'asilo a esponenti del Pkk, considerato terrorista, e per l'embargo sulle armi.

"Comprendiamo le preoccupazioni per la sicurezza (di Finlandia e Svezia), ma anche le preoccupazioni per la sicurezza di Ankara dovrebbero essere tenute in conto": lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a New York per incontrare il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

Il presidente Usa, Joe Biden, si è detto fiducioso sulla possibilità che Svezia e Finlandia entreranno rapidamente nella Nato, nonostante le obiezioni della Turchia. "Andrò tutto bene".

Mentre gli ultimi difensori di Mariupol continuano ad arrendersi, le forze di Mosca si preparano alla battaglia per Severodonetsk, nel Lugansk. Le truppe russe stanno cercando di sfondare vicino a Popasna in direzione della città che, dopo la proclamazione della repubblica popolare di Lugansk nel 2014, è diventato il centro amministrativo dell'area della regione non ancora in mano ai separatisti.

Le forze russe potrebbero "raddoppiare i loro sforzi" per questa battaglia, "in parte per prevenire le critiche che stanno emergendo" in Russia per gli errori commessi durante l'operazione in Ucraina, sottolinea l'Institute for the Study of War (Isw), a proposito dei limitati progressi dell'offensiva a Sud Est.

Mosca accusa Kiev di bloccare 75 navi straniere in sette porti Le autorità ucraine stanno trattenendo nei loro porti quasi 80 navi provenienti da 17 Stati diversi. Lo ha denunciato Mikhail Mizintsev, capo del Centro nazionale per il controllo della difesa della Federazione russa.

"In sette porti (Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa, Yuzhny e Mariupol), 75 navi straniere provenienti da 17 Stati rimangono bloccate" per volere degli urcaini, ha detto Mizintsev in un briefing. Allo stesso tempo, ha osservato che "la minaccia di bombardamenti e l'elevato pericolo di mine creati dai funzionari di Kiev nelle proprie acque territoriali non consentono alle navi di partire verso il mare aperto".

"Lodo l'approvazione da parte del Senato americano agli stanziamenti supplementari per l'Ucraina, 40 miliardi di dollari rappresentano un contributo significativo al ripristino della pace e della sicurezza in Ucraina, in Europa e nel mondo. Attendiamo con impazienza la firma della legge da parte del presidente Usa". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'approvazione del nuovo pacchetto di aiuti da parte del Congresso.

Il vicecomandante e portavoce del Battaglione Azov, Svjatoslav Palamar, soprannominato 'Kalyna', non ha lasciato l'acciaieria di Mariupol con gli altri soldati consegnatisi ai russi. "Oggi è l'85esimo giorno di guerra. Io e il mio comando siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò", ha dichiarato Palamar, anche portavoce dell'Azov, in un video messaggio su Telegram rilanciato dall'agenzia Unian. In precedenza, erano stati i media russi a diffondere la notizia della resa del vicecomandante.