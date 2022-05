Ladro evade dai domiciliari, finisce in carcere a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato, e portato in carcere, un siracusano di 27 anni già con precedenti per spaccio e furto, sorpreso fuori dalla sua abitazione mentre stava scontando una condanna agli arresti domiciliari.

A pochi giorni dalla sua evasione, avvenuta la settimana scorsa e la successiva risottoposizione agli arresti domiciliari, i Carabinieri lo hanno sorpreso nel corso dell’ennesimo allontanamento arbitrario dal luogo di detenzione. Scoperto mentre cercava di nascondersi tra alcune autovetture parcheggiate, hanno proceduto ad arrestarlo nuovamente per accompagnarlo in carcere dove proseguirà a scontare la condanna così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.