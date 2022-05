Preso con la marijuana, 22enne arrestato a Caltagirone

Personale del Commissariato di Caltagirone ha tratto in arresto un calatino di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane cedeva sostanza all’interno della propria abitazione, attività interrotta dall’intervento dei poliziotti che, nell’occasione, procedevano altresì ad identificare un consumatore.

L’arrestato veniva trovato in possesso di diversi involucri di marijuana già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e denaro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Pertanto, alla luce di quanto accertato, di concerto con la Procura di Caltagirone, l’uomo e stato posto in stato di arresto.