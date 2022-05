Covid, nel Ragusano aumento dei contagi: muore un 90enne

Lieve aumento del numero dei contagi Covid nel Ragusano dove, nelle ultime 24 ore, si registra un nuovo decesso che porta il numero dei morti a 550. E' deceduto, infatti, un 90enne di Modica. Le persone positive al Covid sono, in totale, 2483: 2460 in isolamento domiciliare e 28 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 29, Chiaramonte Gulfi 93, Comiso 183, Giarratana 41, Ispica 141, Modica 485, Monterosso Almo 33, Pozzallo 188, Ragusa 707, Santa Croce Camerina 70, Scicli 135, Vittoria 355 (+14).