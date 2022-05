“Legami d'amore tra mitologia e psicoterapia: tavola rotonda a Siracusa

Il tema dei “Legami d’amore tra mitologia e psicoterapia”, ispirato dalle tragedie greche rappresentate quest’anno dall’INDA, sarà quello della Summer School dell’Istituto di Neuroscienze e Gestalt Therapy “Nino Trapani” di Siracusa, organizzata dalla professoressa Paola Argentino (nella foto), con la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore che si svolgerà proprio a Siracusa dal 30 maggio al 2 giugno, con un intenso programma di convegni e laboratori che vedrà ospiti esperti, psicoterapeuti, medici e ricercatori di caratura internazionale, come – tra gli altri - Eugenio Borgna, Ernesto Burgio, Daniela Lucangeli, Erica Poli, Marina Risi, Gianfranco Tajana, Giorgio Bonaccorso, Giovanni Salonia, Antonio Sichera e molti altri. Questo sarà anche il tema della Tavola rotonda in programma il 30 maggio 2022 alle ore 18 nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Vermexio.

Il corso di alta formazione è dedicato a tutte le figure professionali impegnate nelle relazioni di cura (sono previsti 28 crediti ECM per le professioni sanitarie e 20 crediti CNCP per i counsellor e i formatori, mentre per gli insegnanti è possibile accedere utilizzando la Carta Docente), mentre la Tavola Rotonda sarà volutamente aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e sarà un intenso momento di confronto tra tutti i relatori della Summer School e una preziosa occasione di approfondimento sulla visione integrata dell’essere umano.