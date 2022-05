Modica, due auto in fiamme in via Nazionale: nessun danno alle persone

Due auto sono state danneggiate da un incendio divampato in via Nazionale, a pochi passi da piazza Corrado Rizzone. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore di una Fiat Punto con alla guida una donna che, resasi conto di quanto stesse accadendo, è scesa dalla vettura e ha dato l'allarme. Il fuoco, però, si è quasi subito esteso ad un'altra vettura, una Fiat Panda, parcheggiata nella zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno spento le fiamme che avevano avvolto le due auto. Il fumo ha annerito anche la facciata di uno studio legale. La Polizia locale ha deviato il traffico sulla via Tirella. Nessun danno alle persone.