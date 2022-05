Maltratta la compagna e l'ex moglie: 35enne arrestato a Pantelleria

I Carabinieri di Pantelleria hanno arrestato a Marsala, 35enne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Le indagini hanno portato alla luce le violente e minacciose condotte che l'uomo avrebbe messo in atto nei confronti dell'attuale compagna negli ultimi anni e i comportamenti persecutori che avrebbe riservato all'ex moglie.

Le vittime sono coraggiosamente riuscite a denunciare gli abusi, dopo averli subito per tanti anni. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.