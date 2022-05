Bloccato in auto con un chilo di marijuana: 60enne arrestato a Messina

La Polizia ha arrestato un sessantenne messinese. L'uomo è stato notato dai poliziotti in una strada cittadina in zona centro, alla guida di una utilitaria. Al conseguente controllo, si è mostrato particolarmente nervoso e non ha saputo fornire indicazioni precise su dove si stesse recando.

Ne è conseguita la perquisizione sul veicolo, dove è stata rinvenuta una borsa con all'interno due buste in plastica trasparenti contenenti circa un chilo di marijuana. L'uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.