Come rimuovere lo spyware dal tuo telefono

I virus che possono colpire i dispositivi Android aumentano di numero ogni giorno. Ce ne sono molti in giro, basta guardare il nostro articolo “ Come spiare un cellulare gratis senza installare programmi ”. Ma se hai in mente che il problema maggiore dei malware è solo un rallentamento del cellulare, sbagli di grosso. Se sei Per questo, dovresti capire come colpiscono e come funzionano queste app.

Alcuni malware, come per esmpio uno che si chiama Eventbot, si nasconde nel telefono. In questo modo può copiare i tuoi dati senza nessuno che lo blocca, causandoti anche grossi problemi.

Anche un malware "normale" potrebbe causare dei problemi al tuo telefono, per esmpio, quando navighi ti potrebbe reindirizzare a siti diversi o farti andare fuori di testa dai pop-up.

Ma cosa succede se ci sono cose che accadono in background al telefono di cui non sei a conoscenza?

Se noti che il tuo telefono funziona in modo diverso del solito, non vuol dire necessariamente che hai un malware nel cellulare. Potresti soltanto avere troppi file caricati sul cellulare che dovresti cancellare o rimuovere.

Infatti, i virus che infettano i telefoni Android non sono comuni, specialmente se uno fa attenzione a scaricare le app da Google Play o altri negozi simili. Quando vai a cercare le app altrove, puoi iniziare ad avere dei problemi.

Comunque, devi notaare che anche Google Play ha avuto i suoi problemi nel passato.

E poi, ci sono virus e spyware che possono colpire una app che, di solite, non ha problemi, come nel caso di Pegasus, notato dai giornalisti di Forbes .

Per renderti sicucro, quindi, dovresti capire come funzionano i virus e programmi di spia a distanza per sapere il pericolo delle app sconosciute.

Per esemptio, nell'autunno del 2019, un malware chiamto Joker è stato trovato in app scaricate da Google Play su più di mezzo milione di cellulare. Il virus si era nascosto in 24 app (ora non disponibili su Google Play). Questo virus ha iscritto le sue vittime ad abbonamento premium a loro insaputa.

E anche se i virus si fermano al tuo cellulare il Chicago Tribune ha riportato in una ricerca , che gli hacker possono ottenere tanti dati da questo dispositivo.

Ecco cosa puoi fare:

Metodo 1: Cancellare la cache.

Se noti che hai tanti pop-up o reindirizzamenti quando navighi sull'internet sul tuo cellulare, dovresti cancellare la cache del browser che usi.

Questo è un modo molto veloce e semplice per "ripulire" il tuo cellulare, senza dover fare un factory reset.

Metodo 2: avviare in modalità provvisoria.

I programmi antivirus per Android come per esempio Bitdefender Mobile Security ti possono garantire una protezione completa. Bloccano i virus prima che possono entrare nel tuo cellulre. Ci sono anche altri programmi antivirus che puoi scaricare per Android se continui a leggere.

Se sei sicuro di quale app sia quello che ti sta dando problemi, puoi disinstallarla da te. Di in questo caso solito devi prima cambiare a modalità provvisoria per garantire che avrai l'accesso al cellulare.

Puoi entrare in questa modalità se clicchi sul pulsante on/off per qualche secondo. Lo scritto "Safe Mode" apparirà sullo schermo, Su certi modelli, dovrai premere il pulsantper abbassare il volume quando accendi il telefono. Se queste opzioni non funzionan, puoi fare una semplice ricerca Google.

Vai su Apps in Settings per trovare l'app non ricordi di aver scaricato o che non sembra un vero servizio di Android. Premere l'app che vuoi controllare per vedere la sua pagina d'info.

Dovresti vedere l'opzione di disinstallare l'app se non è un'app che proviene dalla fabbrica. Se cliccando questa opzione non ti viene l'opzione di rimuovere l'app devi ricontrollarele impostazioni amministrative facendo questi passaggi Impostazioni > Sicurezza e posizione > Permessi delle app.

Ora dovresi riavviare il dispositivo per ritornare alla modalità normale.

Se non hai notato che il cellulare è di nuovo veloce come una volta, il tuo dispositivo potrebbe essere vecchio e potrebbe avere dei problemi con un nuovo aggiornamento della software.

Come evitare virus e malware Android

- Non installare applicazioni che non sono da Google Play, a meno che non sai cosa stai facendo: Questa funzione dovrebbe essere disabilitata di default, ma controllate. Apri le applicazioni del vostro browser (Chrome, Firefox, ecc.) e scorri le informazioni sulle app. Sotto "Installa app sconosciute", dovrebbe esserci scritto "non consentito".

Se vuoi effettivamente installare un'app che non proviene da Google Play, per esempio, vuoi installare un'applicazione venduto su un altro negozio di app o hai una app da scricare da un file APK, devi essere sicuro che sia un programma legale e che l'app sia vera e provenga da una fonte legittima.

- Evitare le app clonate: nella maggior parte delle volte, puoi stare tranquillo quando scarichi le app del Google Play Store. Ma il codice che significa la presenza di un virus è stato rilevato anche in quei casi. Non scaricare mai app apparentemente clonate da sviluppatori che non conosci.

-Aggiornare il tuo Android: Se hai l'ultima versione del sistema operativo Android, sarai al sicuro visto che offre una protezione ampia. Dovresti assicurarti che il tuo cellulare sia il più aggiornato possibile.

- Installare un'applicazione antivirus: Non è necessario installare un programma antivirus su Android di solito visto che sono piuttosto rari, ma ti potrebbe dare una protezione extra. CNET ha ricercato e elencato alcune delle migliori app di questo tipo.

In conclusione