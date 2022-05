Donna 72enne accoltellata in strada a Cosenza: non è grave

Una settantaduenne cosentina è stata accoltellata, questa mattina, in piazza Valdesi a Cosenza, nel centro storico. La donna è stata raggiunta da alcuni fendenti che le hanno procurato delle ferite alle braccia e ad una mano.

L'aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe un conoscente della donna e gli agenti della Squadra mobile di Cosenza che hanno avviato le indagini lo stanno cercando. La donna si trova in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.