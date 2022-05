Corigliano Rossano, spara a un 32enne e poi si costituisce

Ha sparato un colpo di pistola ferendo alla mano la vittima, un uomo di 32 anni, nella frazione di Cantinella a Corigliano Rossano, per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato immediatamente le indagini.

La vittima è stata soccorsa e medicata in ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione. I carabinieri, dopo poche ore, hanno identificato il presunto autore, un 23enne che, sentendosi braccato, si è costituito nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo avvocato di fiducia. Dalle prime notizie, all'origine del ferimento vi fossero motivi personali.