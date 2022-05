Ragusa, riapre la Galleria Clou con la mostra "Spazio minimo": espongono 10 artisti

Riapre a Ragusa la Galleria Clou, una riapertura che coincide con una rinascita, un nuovo spazio espositivo in una sede suggestiva, ricavata all’interno di un’ex centrale telefonica riqualificata e con un annesso giardino. Un ambiente nuovo per inaugurare il progetto artistico “Spazio minimo”, una mostra intima nei concetti, che guarda e cerca l'essenziale, partendo da interrogativi e osservazioni che gli ultimi particolari due anni hanno imposto. I dieci artisti in mostra attraverso le loro opere offrono la loro visione e le loro riflessioni sulle questioni sociali e politiche che la pandemia ha sollevato. Espongono Daniele Alonge, Rosario Antoci, Carmen Cardillo, Giuseppe Colombo, Alice Grassi, Sebastiano Mortellaro, Cosimo Piediscalzi, Giacomo Rizzo, Samantha Torrisi, Piero Zuccaro, tutti artisti siciliani con un consolidato background espositivo nazionale ed internazionali.

La mostra “Spazio minimo” potrà essere fruita fino al 30 giugno prossimo (tutti i giorni dalle 17 alle 20 escluso la domenica, mercoledì chiuso). E’ possibile accedere da due ingressi, via Dott. Pluchino, 16 e via Leonardo Da Vinci 12B a Ragusa. Per info e contatti è possibile scrivere a clou.circolodarte@gmail.com o contattare il numero 3313801696.