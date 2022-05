Pozzallo, operaio trovato con la cocaina: arrestato e poi torna in libertà

I carabinieri di Pozzallo hanno tratto in arresto un operaio di 35 anni, censurato, convivente, perchè trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, una dose già predisposta della medesima sostanza, materiale per il confezionamento e lo spaccio dello stupefacente, il tutto custodito nella propria abitazione a Pozzallo. Il soggetto, a seguito della convalida dell’arresto, dopo la restrizione in regime di arresti domiciliari, è stato posto in libertà come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

Nell’ambito del medesimo servizio è stato segnalato, alla Prefettura di Ragusa quale assuntore, un giovane modicano, poiché sorpreso in possesso di modiche quantità di hashish.