Giochi studenteschi a Palermo, 4 medaglie d'oro e 2 d'argento per l'Einaudi di Siracusa

Ottimi risultati per gli atleti dell'Einaudi di Siracusa alla finale regionale dei Giochi studenteschi che si sono svolti a Palermo. Quattro oro, due argento, un bronzo e un quinto posto sono stati gli ottimi risultati che hanno ottenuto gli studenti del liceo che, guidati dai docenti Pino Maiori e Valeria Pollaci, si sono qualificate per la finale nazionale che si svolgerà a Pescara. Primi posti per Elisa Valenti (100 ostacoli metri ostacoli), Giada Moncada (100 metri), Alice D’urso (salto in lungo), Marta Cirasa, Giada Moncada, Elisa Valenti e Alice D’urso (staffetta 4x100).

L’argento è stato conquistato da Marta Cirasa nel salto in alto mentre Federica Rametta si è classificata quinta nel getto del peso. Valida riserva è stata Floridia Rebecca, pronta a sostituire le compagne nel caso di necessità.

A questi risultati delle studentesse dell’Einaudi va aggiunto anche il bronzo conquistato da Matteo Ricupero nel salto in lungo

Le studentesse si faranno valere alla fase nazionale supportate dall’affetto e dal sostegno di tutta la scuola.

Soddisfatta la dirigente scolastica, prof.ssa Teresella Celesti, che ha incontrato gli atleti complimentandosi con loro.

L’Einaudi e il Corbino sono state le uniche scuole della provincia di Siracusa ad avere conquistato ori nella finale regionale di Palermo e a qualificare studenti nella finale nazionale.