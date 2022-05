Rosolini, il 12 giugno si corre il campionato siciliano Csain

Dopo una decina di anni torna il ciclismo a Rosolini grazie al dinamismo del sindaco, Giovanni Spadola. In un percorso cittadino di 3 chilometri, da ripetersi in base alle categorie partecipanti, il prossimo 12 giugno, Rosolini ospiterà il Campionato regionale Csain.

La manifestazione è stata organizzata dalla Asd Mtb Fb Pozzallo in collaborazione con il Comune, Giampiero Calì e Salvatore Di Rosolini.

Per la corsa ciclistica, la scelta è caduta su un tracciato tradizionale per Rosolini.

Prima partenza alle ore 9 da viale Aldo Moro. Verranno percorse via Manzoni, contrada Perpetua, Circonvallazione, con arrivo, sempre in viale Aldo Moro.

La corsa si articolerà con due partenze. La seconda qualche minuto dopo le 9, sempre sullo stesso tracciato.

Gli organizzatori hanno pure pensato al montepremi che prevede pure i traguardi volanti ed alla fine il vincitore indosserà la maglia del titolo siciliano.

"Anche una corsa di ciclismo può essere utile per fare muovere l'economia della città. Saranno in centinaia a seguire squadre e atleti per il campionato siciliano - dice il sindaco Giovanni Spadola - Mi preme sottolineare, anche, che faremo contenti i tantissimi appassionati delle due ruote che non assistevano da tempo immemorabile ad un corsa di ciclismo a Rosolini. Il 12 giugno - conclude Spadola - sarà una domenica di festa e di sport sano".