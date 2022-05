Modica, Giuliana De Sio chiude la stagione di prosa del Garibaldi con "Favolosa"

Si concluderà venerdì 27 e sabato 28, alle 21, la stagione di prosa 2021/2022 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Un programma intenso che ha collezionato ancora una volta numeri crescenti e grandissimi successi, merito soprattutto del grande lavoro svolto con passione e dedizione da parte di tutti i componenti del cda. Sarà lo spettacolo “Favolosa – Favole del Basile” con Giuliana De Sio a salutare il pubblico del Teatro Garibaldi con una rilettura del nostro Paese attraverso le fiabe. La bravissima attrice si cimenterà nella rappresentazione dell’Italia prendendo spunto dalle fiabe, a volte irriverenti, altre volte esplicite, romantiche e divertenti ma anche cattive, di Giambattista Basile, letterato campano vissuto tra il 1500 e il 1600.

Ad affiancare l'attrice partenopea in questo viaggio saranno le musiche dal vivo di Marco Zurzolo al sax, Cinzia Gangarella al pianoforte e Sasà Flauto alla chitarra. Non ci sarà Alessandro Haber che ha affiancato Giuliana De Sio fino allo scorso febbraio quando è stato costretto a dare forfait per un infortunio.

La Fondazione Teatro Garibaldi di Modica continuerà il proprio lavoro lanciando a breve la nuova programmazione estiva mentre per il prossimo 29 maggio cresce l'attesa per la serata in musica con il "Gran Galà dell'Operetta" con protagonista Umberto Scida e la sua compagnia. Per qualsiasi informazione è possibile seguire i canali social del teatro o visitare il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it