Covid, contagi in calo nel Ragusano ma c'è altro decesso

In calo le persone positive al Covid nel Ragusano ma aumentano i decessi. Nelle ultime 24 ore è deceduta una donna di 84 anni di Modica per cui i morti salgono a 552 I positivi sono in totale 1.920: 1888 si trovano in isolamento domiciliare, 32 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 31, Chiaramonte Gulfi 97, Comiso 141, Giarratana 28, Ispica 99, Modica 359, Monterosso Almo 18, Pozzallo 119, Ragusa 567, Santa Croce Camerina 58, Scicli 95, Vittoria 276.