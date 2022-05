Palermo verso la finale dei play off: 3 gol in trasferta al Feralpisalò

Il Palermo centra la quinta vittoria di fila in trasferta e batte la Feralpisalò 3-0 nell'andata delle semifinali dei playoff di serie C.

A decidere le reti i gol di Brunori e Floriano in chiusura del primo tempo, rispettivamente al 43' e al 47', e di Soleri al 41' del secondo tempo.

Palermo sempre in controllo della partita, nonostante i padroni di casa abbiano anche avuto soprattutto in avvio di partita le occasioni per passare in vantaggio. Ad inizio della ripresa la Feraplisalò ha anche avuto la possibilità di accorciare le distanze con Miracoli su calcio di rigore al 7', ma Massolo ha parato il suo secondo rigore nelle ultime tre partite dei playoff. Domenica sera alle 20,30 a Palermo la partita di ritorno con il "Barbera" che si preannuncia tutto esaurito per la terza partita di fila che dovrebbe consentire ai rosa di raggiungere la finale play off per la promozione in B.

Nell'altra semifinale solo 0-0 fra Catanzaro e Padova.