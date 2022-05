Floridia, definito il programma dell'Ascensione: i 'Gemelli Di Versi' in concerto

Definito il programma del Palio dell'Ascensione che si celebra a Floridia il prossimo 5 giugno. Sarà il sindaco , Marco Carianni, a presentarlo nel corso di una conferenza stampa convocata per domani alle 9,30 al palazzo di città. L'attenzione è puntata sul Palio dove i cavalli si affronteranno prima nelle eliminatorie, poi nella semifinale e finale nel prossimo week end. La corsa dei mezzo sangue si svolgerà in corso Vittorio Emanuele su un tracciato di 650 metri. Già sono cominciati i lavori per transennare la strada. Le barriere vengono messe 200 metri al giorno, anche per non creare troppi disagi ai commercianti del corso. Forse lunedì il percorso verrà chiuso al transito delle auto perchè inizieranno le operazioni di insabbiamento. Durante la conferenza stampa si conoscerà quanti saranno i cavalli a prendere parte alla competizione e se verrà disputata la 'Coppa dell'Ascensione' di ciclismo. Definito anche lo spettacolo che si terrà domenica sera in piazza del Popolo. L'amministrazione Carianni ha deciso che sul palco floridiano saliranno i 'Gemelli DiVersi'. Si tratta di un duo italiano che piace a un pubblico giovanile, matrice funk statunitense e della classica melodia italiana; tuttavia, per molti critici ed appassionati di hip hop, i loro lavori si avvicinano al modello statunitense di hip hop. Il 3 settembre 1998 uscì il loro primo album Gemelli DiVersi, che supera le 130 000 copie vendute conquistando il disco di platino preceduto dal singolo Un attimo ancora. Floridia si appresta a vivere uno dei momenti più spensierati dell'era Carianni.

UN ATTIMO ANCORA IN UN VIDEO DEI GEMELLI DIVERSI