Atletica leggera, gara podistica a Rosolini: si corre il Trofeo "Madonna del Rosario"

Podisti in strada domenica 29 maggio a Rosolini per disputare la settima edizione del Trofeo 'Madonna del Rosario'. Saranno trecento i partecipanti alla corsa organizzata dall'Asd Pietro Guarino di Rosolini e valida come quarta prova del 15esimo Gran Prix provinciale di corsa. La partenza della maratona è prevista alle 9,30 da viale Aldo Moro ( Quattrocento metri) e nella batteria unica parteciperanno uomini e donne.

Il tracciato varierà in base alle categorie. Da 4 a otto chilometri, all'interno di un percorso cittadino. L'Associazione sportiva Guarino alla vigilia della competizione, ringrazia il sindaco Giovanni Spadola, la giunta ed il Comando della polizia municipale per avere collaborato all'organizzazione della corsa. Ringraziamenti pure a coloro che hanno sponsorizzato l'evento.