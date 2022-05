Brunilda uccisa a Vittoria, l'assassino ha scelto a caso la sua vittima

La mamma albanese uccisa a coltellate a Vittoria: una vittima scelta a caso dal 28enne arrestato che si sentiva perseguitato ed emarginato. Sarebbe questo l’assurdo movente dell’omicidio di mercoledì, in pieno giorno. Così afferma all’Ansa l’avvocato Francesco Vinciguerra, legale del giovane in carcere per l’assassinio di Brunilda Halla. Questo gli avrebbe riferito il suo assistito. "E' uscito di casa con un coltello che aveva comprato online con l'intento di vendicarsi della comunità di Vittoria che, era convinto, lo avesse emarginato e ha colpito la prima persona che ha incontrato. Chiunque poteva essere la vittima".

"Ha confessato tutto - aggiunge il penalista - ma è un assassinio senza movente, tanto che il verbale dell'interrogatorio è di una pagina e mezzo. Lui si sentiva vittima di 'bullismo' perché si sentiva osteggiato dalla società. E' figlio di una tranquilla famiglia borghese di Vittoria. Aveva avuto problemi psicologici, diceva di 'sentire delle voci nella testa' e nel 2016 era stato sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio. Era sotto cura, seguito da neurologi e psichiatri, ma non si era ripreso". "E' un ragazzo malato, non un criminale", chiosa l'avvocato Francesco Vinciguerra annunciando "la "presentazione di domanda di incidente probatorio con una perizia psichiatrica che attesti il suo stato di salute mentale".

Brunilda Halla viveva con il marito e i due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14: al momento del delitto il consorte era al lavoro. Quando l'assassino l'ha accoltellata con lei c'era il figlio. Bruna è deceduta durante il trasporto all'ospedale 'Guzzardi' di Vittoria: l'assassino le ha inferto almeno sei coltellate alle spalle, mentre la donna rientrava in casa.

DONNE AL SUD: ANCORA TROPPI INTRERROGATIVI

"Abbiamo voluto attendere che i Carabinieri facessero il loro lavoro e individuassero il responsabile, prima di dire e scrivere qualunque cosa, certe che sarebbero riusciti a risolvere il caso celermente. E così è stato, anche se tanti sono ancora i tasselli mancanti e gli interrogativi". Lo afferma un documento di Donne a Sud. "L’assassino di Brunilda Halla è stato fermato, ed ha ammesso le proprie responsabilità, inchiodato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sarebbe un 28enne di Vittoria che ora si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa. Il suo sarebbe stato "un gesto estemporaneo ed immotivato". In pratica, se dovesse essere confermato questo scenario, poteva succedere a chiunque. Uomo, donna, bambino, anziana. E poteva succedere ovunque. Inorridiamo di fronte a tanta violenza e a tanta ferocia. Sin dal momento in cui abbiamo saputo dell’accaduto, ci siamo attivate e la nostra prima preoccupazione è stata quella di verificare che la vittima non fosse una delle nostre assistite. Successivamente, abbiamo seguito con grande apprensione l’evolversi della vicenda. Dal comunicato stampa diramato dall’Arma dei Carabinieri, apprendiamo che “vittima e omicida non si conoscevano, e pertanto il fatto non è da ricondursi a dinamiche tipiche del femminicidio”.

"Resta il fatto - conclude la nota - che una donna è morta, una mamma, una moglie, e noi non possiamo e non vogliamo far finta di nulla e non vogliamo sentir parlare di “raptus”. Al momento, quello che possiamo dire è che, come associazione e centro antiviolenza, parteciperemo ai funerali di Brunilda, ma ci stiamo già confrontando al nostro interno perché è nostra intenzione organizzare una iniziativa per lanciare un messaggio ben preciso: vogliamo giustizia, e vogliamo essere tutelate. E vogliamo anche aiutare la famiglia di Brunilda, il marito e i due figlioletti. Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità in tal senso. Non è possibile morire così, non lo si può accettare".