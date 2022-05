Covid, un altro decesso nel Ragusano ma contagi in calo

Salgono a 553 il numero dei morti per Covid nel Ragusanoi: un altro decesso si è, infatti, registrato nelle ultime 24 ore. Sono, invece, sempre in calo le persone positive. Nel bollettino Asp del 27 maggio sono 1.813: 1.789 si trovano in isolamento domiciliare mentre 24 sono ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 34, Chiaramonte Gulfi 89, Comiso 159, Giarratana 27, Ispica 97, Modica 339, Monterosso Almo 12, Pozzallo 117, Ragusa 520, Santa Croce Camerina 46, Scicli 80, Vittoria 269,